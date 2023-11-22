Поставить точку в этом вопросе решил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В эфире "Радио Свобода" он подчеркнул, что понятия "русскоязычные" нет, ведь все мы – граждане Украины.

Смотрите также Какие они украинцы, – известный актер поддержал Фарион в скандале с русскоязычными военными

Соответствующий термин введен российской идеологией

Нет такого понятия "русскоязычность". И мы – граждане Украины. И этот маркер, введенный российской идеологией, в том числе определяется и решением Конституционного Суда Украины,

– подчеркнул Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка добавил, что украинская обязательна для ВСУ, а также господствующая во всех сферах общественной жизни. Он добавил, что у нас должна получиться государственная программа, которая будет способствовать овладению украинским языком как государственным.

И, независимо от того, это национальные сообщества или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского государства. Потому что это язык образовательного процесса, образовательной траектории, конечно, жизненного будущего, и это сознательный выбор языка несокрушимой нации,

– подчеркнул он.

Обратим внимание на то, что слова Кременя уже активно обсуждают пророссийские блогеры в Украине. Они уцепились за конструкт "русскоязычный" и его возражения, но упускают из виду как тот момент, что уполномоченный отметил то, что все – граждане Украины, так и то, что это введенный российской идеологией маркер.

Но здесь не стоит удивляться, ведь для таких "инфлюансеров" слова Кременя непостижимы. Ведь в Украине действительно нет русскоговорящих украинцев. Вместо этого у нас есть искусственно и сознательно русифицированные граждане страны, которым годами, а то и на протяжении десятков лет, насаждали русский язык и культуру, прости Господи.

И, конечно, пророссийским блогерам не хочется разбираться в истории и узнавать, почему те или иные регионы, ранее говорившие на украинском языке, резко перешли на язык оккупанта.