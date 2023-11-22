Поставити крапку у цьому питанні вирішив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. В ефірі "Радіо Свобода" він наголосив, що поняття "російськомовні" немає, адже всі ми – громадяни України.

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Відповідний термін запроваджений російською ідеологією

Немає такого поняття "російськомовність". І ми – громадяни України. І цей маркер, який був запроваджений російською ідеологією, у тому числі визначається і рішенням Конституційного Суду України,

– підкреслив Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови додав, що українська обов'язкова для ЗСУ, а також панівна у всіх сферах суспільного життя. Він додав, що у нас має вийти державна програма, яка сприятиме опануванню української мови як державної.

І, незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української держави. Тому що це мова освітнього процесу, освітньої траєкторії, звичайно, життєвого майбутнього, і це свідомий вибір мови незламної нації,

– наголосив він.

Звернімо увагу на те, що слова Кременя вже активно обговорюють проросійські блогери в Україні. Вони вчепилися за конструкт "російськомовний" і його заперечення, але оминають увагою як той момент, що уповноважений наголосив на тому, що всі – громадяни України, так і тому, що це запроваджений російською ідеологією маркер.

Але тут не варто дивуватися, адже для таких "інфлюєнсерів" слова Кременя незбагненні. Адже в Україні дійсно немає російськомовних українців. Натомість у нас є штучно та свідомо зросійщені громадяни країни, котрим роками, а то й упродовж десятків років, насаджували російську мову та культуру, прости Господи.

І, ясна річ, що проросійським блогерам не хочеться розбиратися в історії та пізнавати, чому ті чи інші регіони, які раніше говорили українською мовою, різко перейшли на мову окупанта.