Об этом пишет начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Как выглядит Кременчуг после удара?
После российской атаки в Кременчуге значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. На обнародованных кадрах виден масштаб разрушений: в зданиях выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы.
Посмотрите на эти фото. За словом "разрушение" всегда стоит чья-то жизнь. То, что люди годами строили, обустраивали, берегли. То, на что откладывали деньги. Где собирались быть завтра. А потом прилетает российская ракета или дрон. И человек стоит среди обломков,
– написал Дякивнич.
Кременчуг после атаки / Виталий Дякивнич, Виталий Малецкий
На фотографиях также видны разбитые автомобили и поврежденные частные дома. Во дворе, где пострадали жилые дома, расположена детская площадка, которая также оказалась среди последствий удара.
Масштаб повреждений в городе называют одним из крупнейших для жилой инфраструктуры Кременчуга с начала полномасштабного вторжения.
В настоящее время на местах работают городские и коммунальные службы. Специалисты фиксируют повреждения, помогают жителям и ликвидируют последствия российской атаки. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отметил, что главной задачей сейчас является помощь людям.
Информацию об окончательных последствиях атаки и масштабах повреждений уточняют.
Напомним, массированная российская атака утром 7 октября привела к разрушениям не только в Кременчуге, но и в Прилуках Черниговской области. В Прилуках враг на попал ракетой в пятиэтажный жилой дом в одном из микрорайонов города.
На месте работают все необходимые службы, в частности спасатели. Продолжается разбор завалов и поиск людей. По предварительным данным, в результате удара есть погибшие и раненые. Кадры с места атаки показывают масштабы разрушений жилого дома.