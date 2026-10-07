Про це пише начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Який вигляд має Кременчук після удару?

Після російської атаки у Кременчуці значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. На оприлюднених кадрах видно масштаб руйнувань: у будівлях вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи.

Подивіться на ці фото. За словом "руйнування" завжди стоїть чиєсь життя. Те, що люди роками будували, облаштовували, берегли. Те, на що відкладали гроші. Де збиралися бути завтра. А потім прилітає російська ракета чи дрон. І людина стоїть серед уламків,

– написав Дяківнич.

Кременчук після атаки / Віталій Дяківнич, Віталій Малецький

На світлинах також видно понівечені автомобілі та пошкоджені приватні будинки. У дворі, де зазнали руйнувань житлові будинки, розташований дитячий майданчик, який також опинився серед наслідків удару.

Масштаб пошкоджень у місті називають одним із найбільших для житлової інфраструктури Кременчука від початку повномасштабного вторгнення.

Наразі на місцях працюють міські та комунальні служби. Фахівці фіксують пошкодження, допомагають мешканцям і ліквідовують наслідки російської атаки. Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що головним завданням зараз є допомога людям.

Інформацію про остаточні наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.