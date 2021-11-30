По данным местных СМИ, ребенок находится в тяжелом состоянии. В реанимацию детской больницы Кременчуга малыша госпитализировали в ночь с 29 на 30 ноября.

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Как информируют оперативные службы города, у ребенка обнаружили медикаментозное отравление,

– говорится в сообщении.

Мама рассказала, что малыш выпил пилюли в количестве 64 штук. Детали инцидента пока не раскрывают. Также неизвестно, какими таблетками отравился ребенок.

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