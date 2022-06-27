С такой просьбой обратился городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Он подчеркнул, что патрульная полиция призвала не ездить на автомобилях в районе ТРЦ, а также главными улицами.

Важно Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Такими действиями водители могут создать пробки и мешать работе оперативных служб.

Куда обращаться родственникам пострадавших

Также мэр рассказал, что в гостинице "Днепровские звезды" работает мобильный пункт полиции. Поэтому если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТРЦ "Амстор", и с ними нет связи, следует обратиться в отель.

Малецкий попросил распространить эту информацию.

Дополнительной потребности в крови нет

Сообщается, что дополнительной потребности в крови для пострадавших после удара в Кременчуге пока нет. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал, что спасатели продолжают ликвидацию пожара. Врачи тоже работают на месте.

Удар по Кременчугу: что известно

Россияне около 16:00 нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Поскольку атака была посреди бела дня, в торговом центре находилось около тысячи человек.

По состоянию на 19:30 известно, что 10 человек погибли, еще 40 – получили ранения. Лунин уверен, что, к сожалению, это число будет расти. Президент Владимир Зеленский тоже заявил, что количество жертв даже невозможно представить.

Вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил более десяти тысяч квадратных метров.

По ТРЦ ударили ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Российские пропагандисты уже оправдываются и лгут, что удар вроде бы был по местному нефтеперерабатывающему заводу.

Украинские власти подчеркнули, что обстрел – это очередной акт терроризма захватчиков. Мир должен отреагировать на атаку и признать Россию государством-террористом.

Смотрите больше – жуткие кадры пожара ТРЦ в Кременчуге: видео