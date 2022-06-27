Із таким проханням звернувся міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він наголосив, що патрульна поліція закликала не їздити на автомобілях в районі ТРЦ, а також –головними вулицями.
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Такими діями водії можуть створити затори і заважати роботі оперативних служб.
Куди звертатись родичам постраждалих
Також мер розповів, що в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції. Тому якщо ви маєте родичів чи знайомих, які перебували у ТРЦ "Амстор", і з ними немає зв'язку, слід звернутись у цей готель.
Малецький попросив розповсюдити цю інформацію.
Додаткової потреби в крові немає
Повідомляють, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуку наразі немає. Глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі теж працюють на місці.
Удар по Кременчуку: що відомо
- Росіяни близько 16:00 завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Оскільки атака була посеред білого дня, в торговому центрі перебувало близько тисячі людей.
- Станом на 19:30 відомо, що 10 людей загинули, ще 40 – зазнали поранення. Лунін впевнений, що, на жаль, це число зростатиме. Президент Володимир Зеленський теж заявив, що кількість жертв навіть неможливо уявити.
- Спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів.
- По ТРЦ вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
- Російські пропагандисти вже виправдовуються та брешуть, що удар начебто був по місцевому нафтопереробному заводу.
- Українська влада наголосила, що обстріл – це черговий акт тероризму загарбників. Світ має відреагувати на атаку та визнати Росію державою-терористом.
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