Із таким проханням звернувся міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він наголосив, що патрульна поліція закликала не їздити на автомобілях в районі ТРЦ, а також –головними вулицями.

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Такими діями водії можуть створити затори і заважати роботі оперативних служб.

Куди звертатись родичам постраждалих

Також мер розповів, що в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції. Тому якщо ви маєте родичів чи знайомих, які перебували у ТРЦ "Амстор", і з ними немає зв'язку, слід звернутись у цей готель.

Малецький попросив розповсюдити цю інформацію.

Додаткової потреби в крові немає

Повідомляють, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуку наразі немає. Глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі теж працюють на місці.

Удар по Кременчуку: що відомо

Росіяни близько 16:00 завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Оскільки атака була посеред білого дня, в торговому центрі перебувало близько тисячі людей.

Станом на 19:30 відомо, що 10 людей загинули, ще 40 – зазнали поранення. Лунін впевнений, що, на жаль, це число зростатиме. Президент Володимир Зеленський теж заявив, що кількість жертв навіть неможливо уявити.

Спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів.

По ТРЦ вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Російські пропагандисти вже виправдовуються та брешуть, що удар начебто був по місцевому нафтопереробному заводу.

Українська влада наголосила, що обстріл – це черговий акт тероризму загарбників. Світ має відреагувати на атаку та визнати Росію державою-терористом.

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