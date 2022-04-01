В Кременной и Рубежном образуют военные администрации
1 апреля 2022 , 01:37Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский постановил создать еще 2 военные администрации. Они появятся в Луганской области.
Соответствующий указ был опубликован 31 марта. Он вступил в силу с момента его оглашения.
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В Луганской области образуют 2 военные администрации
Президент подписал указ об образовании военных администраций в Северодонецком районе Луганской области. Их создадут в 2 городах:
- в Кременной;
- в Рубежном.
Провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций, было поручено Генштабу ВСУ и Луганской ОВА.
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