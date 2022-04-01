В Кременной и Рубежном образуют военные администрации

1 апреля 2022 , 01:37
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Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский постановил создать еще 2 военные администрации. Они появятся в Луганской области.

Соответствующий указ был опубликован 31 марта. Он вступил в силу с момента его оглашения.

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В Луганской области образуют 2 военные администрации

Президент подписал указ об образовании военных администраций в Северодонецком районе Луганской области. Их создадут в 2 городах:

  • в Кременной;
  • в Рубежном.

Провести мероприятия, связанные с образованием военных администраций, было поручено Генштабу ВСУ и Луганской ОВА.

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Автор: Ольга Котів