Но не обычным способом. А так, как это изобразили бы известные мировые художники. Для этого он использовал нейросеть Midjourney. Гарантируем, вам понравится!

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Как горит Кремль "глазами известных художников"

Благодаря нейросети можно увидеть, как бы изобразили горящий Кремль известные во всем мире художники. К примеру, импрессионисты Клод Моне и Огюст Ренуар. Или творение кисти постимпрессионистов Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека.

А как вам Кремль в огне в стиле ар-нуво от Альфонса Мухи или сюрреализма Сальвадора Дали? Не обошли вниманием символизм Эдварда Мунка и супрематизм Казимира Малевича, а также работы граффити Бэнкси.

Вот результаты творений нейросети, которыми поделился в твитере Сергей Мохов:



"Кремль пылает", Анри Тулуз-Лотрек / Твитер Мохова



"Кремль пылает", Эдгар Дега / твитер Мохова



"Кремль пылает", Огюст Ренуар / твитер Мохова



"Кремль пылает", Альфонс Моне / твитер Мохова



"Кремль пылает", Винсент ван Гог / твитер Мохова



"Кремль пылает", Пабло Пикассо / твитер Мохова



"Кремль пылает", Поль Сезанн / твитер Мохова



"Кремль пылает", Поль Гоген / твитер Мохова



"Кремль пылает", Илья Репин / твитер Мохова



"Кремль пылает", Сальвадор Дали / твитер Мохова



"Кремль пылает", Эдвард Мунк / твитер Мохова



"Кремль пылает", Иван Айвазовский / твитер Мохова



"Кремль пылает", Отто Дикс / твитер Мохова



"Кремль пылает", Иероним Босх / Твитер Мохова



"Кремль пылает", Казимир Малевич / Твитер Мохова



"Кремль пылает", Здислав Бексинский / твитер Мохова



"Кремль пылает", Эндри Уоргол / твитер Мохова



"Кремль пылает", Питер Брейгель-старший / твитер Мохова



"Кремль пылает", Бенкси / твитер Мохова



"Кремль пылает", Лоуренс Альма-Тадема / Твитер Мохова



"Кремль пылает", Марк Шагал / твитер Мохова



"Кремль пылает", Густав Климт / твитер Мохова

Должны признать, из всех работ, созданных нейросетью, выбрать какую-нибудь одну крайне сложно. Оно и не удивительно, ведь Кремль прекрасен, когда пылает, как бы это ни изображали.