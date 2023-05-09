Але не у звичайний спосіб. А так, як би це зобразили відомі світові художники. Для цього він використав нейромережу Midjourney. Гарантуємо, вам сподобається!

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Як горить Кремль "очима відомих художників"

Завдяки нейромережі можна побачити, як би зобразили палаючий Кремль відомі по всьому світу художники. Наприклад, імпресіоністи Клод Моне та Огюст Ренуар. Чи творіння пензля постімпресіоністів Вінсента ван Гога й Анрі Тулуз-Лотрека.

А як вам Кремль у вогні у стилі ар-нуво від Альфонса Мухи чи сюрреалізму Сальвадора Далі? Не оминули увагою також символізм Едварда Мунка та супрематизм Казимира Малевича, а також роботи графіті Бенксі.

Ось результати творінь нейромережі, якими поділився у твітері Сергій Мохов:



"Кремль палає", Анрі Тулуз-Лотрек / твітер Мохова



"Кремль палає", Едґар Деґа / твітер Мохова



"Кремль палає", Огюст Ренуар / твітер Мохова



"Кремль палає", Альфонс Моне / твітер Мохова



"Кремль палає", Вінсент ван Гог / твітер Мохова



"Кремль палає", Пабло Пікассо / твітер Мохова



"Кремль палає", Поль Сезанн / твітер Мохова



"Кремль палає", Поль Гоген / твітер Мохова



"Кремль палає", Ілля Рєпін / твітер Мохова



"Кремль палає", Сальвадор Далі / твітер Мохова



"Кремль палає", Едвард Мунк / твітер Мохова



"Кремль палає", Іван Айвазовський / твітер Мохова



"Кремль палає", Отто Дікс / твітер Мохова



"Кремль палає", Ієронім Босх / твітер Мохова



"Кремль палає", Казимир Малевич / твітер Мохова



"Кремль палає", Здзіслав Бексінський / твітер Мохова



"Кремль палає", Ендрі Воргол / твітер Мохова



"Кремль палає", Пітер Брейгель-старший / твітер Мохова



"Кремль палає", Бенксі / твітер Мохова



"Кремль палає", Лоуренс Альма-Тадема / твітер Мохова



"Кремль палає", Марк Шагал / твітер Мохова



"Кремль палає", Густав Клімт / твітер Мохова

Мусимо визнати, з-поміж усіх робіт, створених нейромережею, обрати якусь одну вкрай складно. Воно й не дивно, адже Кремль прекрасний, коли палає, як би це не зображали.