Участницы общественного движения “Путь домой” собрались вчера на Манежной площади в "честь" 500-го дня с момента объявления Путиным частичной мобилизации. Этот инцидент встревожил Кремль. В Институте изучения войны объяснили, почему.

Смотрите также Белгород вернулся в Средневековье: в городе – массовое отключение света

Что произошло

Официальным российским СМИ запретили показывать акцию жен мобилизованных. Зато оппозиционные медиа подробно освещали это событие. По их данным, на площади собралось почти 200 человек. На мероприятии также присутствовали силовики. Женщин – митингующих они не трогали. В то же время полиция задержала 27 человек, большинство из которых были российскими и иностранными журналистами.

Известно, что позже их всех отпустили. Кроме того, жены мобилизованных устроили протест возле отделения милиции за освобождение всех задержанных. Более того, потом правоохранители позволили участницам движения "Путь домой" пойти в предвыборный штаб Путина и написать от руки обращение к российскому диктатору с просьбой вернуть мобилизованных домой. Правда, зайти внутрь позволили небольшому количеству демонстрантов. Представителей СМИ не пустили.

В Институте изучения войны проанализировали такое поведение приспешников Кремля. Там считают, что силовики намеренно задерживали не протестующих, а журналистов. Во-первых, они хотели помешать массовому освещению акции, а во-вторых предотвратить превращение членов организации "Путь домой" в "мучеников" в информационном пространстве из-за их арестов.

Эксперты предполагают, что российские власти заранее прибегает к так называемой цензуре и дискредитации общественных движений родственников российских солдат, чтобы избежать повторения неприятного опыта СССР в конце 1980-х и в начале 1990-х годов. Так, рупор Кремля Соловьев, комментируя акцию 3 февраля, раскритиковал женщин. Он сказал, что, мол, они только – жены мобилизованных, а не матери, а потому не имеют право выступать от имени солдат с передовой. Таким образом он намекнул на Комитет солдатских матерей, от воспоминаний о котором у Кремля до сих пор мороз по коже.

Справка: Комитет солдатских матерей был основан в 1989 году и выступал за лучшее отношение к советским призывникам, которые терпели низкий уровень жизни и насилие - особенно страдали от дедовщины, физического и сексуального насилия. Организация также призвала к большей прозрачности в советской армии, особенно в отношении признания смертей в войнах в Афганистане и Чечне. Движение матерей использовало публичные демонстрации горя и другие тактики давления на советских чиновников, чтобы они раскрыли количество смертей солдат в мирное время, что превышало потери в Афганистане. Комитет был настолько эффективным, что заставил советскую армию осуществить кардинальные изменения в 1990-х годах, в частности уволить и привлечь к ответственности коррумпированных военных командиров и чиновников в военной прокуратуре.

На сегодня кремлевский совет пытается запретить общественные движения родственников мобилизованных. Так, например, она заставила прекратить существование Совет матерей, основанную осенью 2022 года, признав ее иностранным агентом.

Кроме того, пропагандисты распространяют дезинформацию, что якобы организацией "Путь домой" руководят украинские спецагенты.