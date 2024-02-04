Об этом рассказали в местных телеграм-каналах. Известно, что произошло массовое аварийное отключение электроэнергии вечером 3 февраля около 20:30. В частности, о ситуации рассказал городской голова Белгорода Валентин Демидов.

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Целые улицы без света

По словам Демидова, несколько улиц в разных районах Белгорода остались без электроэнергии. Представители местной власти говорят, что так называемый блэкаут вызвало техническое нарушение в работе сети. Впоследствии за восстановительные работы по переключению взялись местные энергетики.

Сначала говорили, что электроснабжение смогут восстановить для жителей Белгорода за час – полтора. Впрочем, ближе к полуночи 4 февраля свет так и не появился. Да и никто не писал, что его вернут.

По имеющейся информации, частично аварийные отключения света наблюдаются по следующим адресам:

улица 60 лет Октября;

улица Спортивная;

улица Губкина;

улица Газовиков;

улица Сургутская;

улица Буденного;

микрорайон "Новый-1";

микрорайон "Новый-2".

В то же время россияне активно выкладывают в сеть видео. На них можно увидеть, как Белгород поглощает темнота.

В Белгороде отсутствует электроэнергия: смотрите видео

Напомним, что тревожной ночь на 3 февраля была для жителей российского Воронежа. Там местные власти рассказывали о беспилотнике, которым якобы хотели атаковать населенный пункт.

Местный губернатор Александр Гусев посреди ночи увидел какой-то "украинский БПЛА". Правда, ни одного доказательства он не привел. Но убеждал, что "легендарная" российская так называемая "ПВО" якобы выполнила эффективно свою работу и сбила мифический дрон.