Про це розповіли у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що сталося масове аварійне відключення електроенергії ввечері 3 лютого близько 20:30. Зокрема, про ситуацію розповів міський голова Бєлгороду Валентін Демідов.

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Цілі вулиці без світла

За словами Демідова, кілька вулиць у різних районах Бєлгорода залишилися без електроенергії. Представники місцевої влади кажуть, що так званий блекаут спричинило технічне порушення у роботі мережі. Згодом за відновлювальні роботи з перемикання взялися місцеві енергетики.

Спочатку казали, що електропостачання зможуть відновити для мешканців Бєлгорода за годину – півтори. Втім, ближче до півночі 4 лютого світло так і не з'явилося. Та й ніхто не писав, що його повернуть.

За наявною інформацією, частково аварійні відключення світла спостерігають за такими адресами:

вулиця 60 років Жовтня;

вулиця Спортивна;

вулиця Губкіна;

вулиця Газовиків;

вулиця Сургутська;

вулиця Будьонного;

мікрорайон "Новий-1";

мікрорайон "Новий-2".

Водночас росіяни активно викладають у мережу відео. На них можна побачити, як Бєлгород поглинає темрява.

У Бєлгороді відсутня електроенергія: дивіться відео

Нагадаймо, що тривожною ніч проти 3 лютого була для мешканців російського Воронежа. Там місцева влада розповідала про безпілотник, яким буцімто хотіли атакувати населений пункт.

Місцевий губернатор Алєксандр Гусєв посеред ночі побачив якийсь "український БпЛА". Правда, жодного доказу він не навів. Але переконував, що "легендарна" російська так звана "ППО" буцімто виконала ефективно свою роботу та збила міфічний дрон.