Таку заяву зробив на пропагандистському телеканалі Росія-1 речник Кремля Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Він нарікав на візит заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд до України.

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Запевняє, що на хід війни не вплине

З одного боку Пєсков заявляє, що візит Нуланд "добром не закінчується". З іншого боку – каже, що це аж ніяк не вплине на перебіг бойових дій Росії проти України.

Балакаюча голова запевняє, що поставки зі США Україні буцімто не вплинуть на перебіг і результати так званої "спецоперації". Він, у традиційній пропагандистській манері, розкидався заявами про те, що це буцімто лиш шкодить українцям.

Пєсков додав, що США продовжують вороже ставитися до країни-агресорки. І, мовляв, Вашингтон провокує Київ продовжити конфлікт. Речник Кремля запевняє, що Москва – напоготові.

Звернімо увагу, що під час свого візиту до Києва Вікторія Нуланд озвучила власний прогноз на перебіг подій у 2024 році.

Що Нуланд сказала про 2024 рік

На Софіївській площі вона наголосила, що наша держава доб'ється дуже великих успіхів.

Я маю сказати, що я залишаю сьогодні (31 січня 2024 року – 24 Канал) Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів,

– заявила заступниця державного секретаря США.

Вікторія Нуланд також сказала, що американці розуміють та захоплюються тим дивом, якого нашій державі вдалося досягнути, захищаючи себе від настільки жахливої агресії з боку Росії.

"І ми також розуміємо, що трапиться, якщо ви не зможете не лишень виживати, а й процвітати. Отож я абсолютно впевнена, що це розуміння буде позначене і в рішенні Конгресу на пропозицію президента Байдена", – запевнила Нуланд.

Вона переконана, що у Конгресі проголосують за виділення допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів.