Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Вікторія Нуланд – чиновник високого рівня, яка входить до найближчого оточення Байдена. Вона є правою рукою держсекретаря США Ентоні Блінкена.
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Нуланд курує напрямок України ще з часів президентства Барака Обами. Можна сперечатися щодо того, наскільки успішно вона це робить. Але її візит в Київ є надзвичайно важливим.
Будемо чекати на сюрприз для Путіна
Як наголосив Юнус, чиновниця такого рівня не може кидати слова на вітер. Очевидно, що під цією заявою є важливе підґрунтя.
Ця людина сьогодні має велику владу. Якщо людина такого рівня приїхала до Києва і робить такі заяви – то самі розумієте, що завтра треба буде щось ставити під цю заяву. Це не та людина і не той рівень, щоб просто таке говорити. Тому будемо чекати на цей сюрприз,
– сказав Юнус.
Звісно, поки важко припустити, що саме мала на увазі Нуланд. Можливо, це постачання якоїсь важливої зброї для України у 2024 році. Варто розуміти, що перед брифінгами чиновники такого рівня ретельно готуються. Вони прекрасно знають, що потрібно говорити, а про що варто промовчати.
Допомога від США: коротко
- Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд 31 січня приїхала з візитом до Києва. Вона наголосила, що Україна зміцнює свій захист, а на Путіна очікують сюрпризи на полі бою. Також Нуланд вірить, що Україна досягне великих успіхів.
- Нуланд заявила, що українські військові вже найближчим часом отримають американські бомби GLSDB. Постачання вже почалося.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про особливості цієї зброї. Це не зовсім бомби, але бойова частина цієї зброї дійсно є бомбою планувального типу.