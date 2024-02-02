Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Вікторія Нуланд – чиновник високого рівня, яка входить до найближчого оточення Байдена. Вона є правою рукою держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Нуланд курує напрямок України ще з часів президентства Барака Обами. Можна сперечатися щодо того, наскільки успішно вона це робить. Але її візит в Київ є надзвичайно важливим.

Будемо чекати на сюрприз для Путіна

Як наголосив Юнус, чиновниця такого рівня не може кидати слова на вітер. Очевидно, що під цією заявою є важливе підґрунтя.

Ця людина сьогодні має велику владу. Якщо людина такого рівня приїхала до Києва і робить такі заяви – то самі розумієте, що завтра треба буде щось ставити під цю заяву. Це не та людина і не той рівень, щоб просто таке говорити. Тому будемо чекати на цей сюрприз,

– сказав Юнус.

Звісно, поки важко припустити, що саме мала на увазі Нуланд. Можливо, це постачання якоїсь важливої зброї для України у 2024 році. Варто розуміти, що перед брифінгами чиновники такого рівня ретельно готуються. Вони прекрасно знають, що потрібно говорити, а про що варто промовчати.

Допомога від США: коротко