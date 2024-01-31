Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав 24 Каналу головні переваги довгоочікуваної зброї. За його словами, GLSDB – це не зовсім бомба.

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"Вона має розгінний блок як у М30 та М31 – це розгінні блоки для реактивних снарядів М142 HIMARS. Основний імпульс вони отримують саме від цього блоку, але бойова частина – дійсно бомба планувального типу. Після того, як закінчується паливо в розгінному блоці, вона відокремлюється і може планувати ще на декілька десятків кілометрів", – сказав Коваленко.

Основні характеристики

GLSDB – це малогабаритні високоточні боєприпаси, створені компанією Boeing спільно зі шведським підприємством SAAB.

Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та її можна коригувати. Бомба може пролетіти об'єкт, якщо через деякий час його визнають важливим для знищення, вона може повернутися та ліквідувати його.

Ці боєприпаси можна запускати з установок РСЗВ HIMARS та M270 як і снаряди GMLRS – сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 міліметрів, які вже були надані Україні раніше.

Цікаво! Версію GLSDB, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing та Saab не продавали її.

Однак якщо GMLRS мають дальність до 80 кілометрів, то загальна відстань, яку можуть здолати бомби GLSDB понад 150 кілометрів, 70 – 80 кілометрів з яких забезпечується саме розгінним блоком від М30.

Вся інша дистанція – це використання планувального елементу від бойової частини, яка приблизно у 2,5 раза більша та значно потужніша, ніж від М142 HIMARS їхніх снарядів М30 та М31.

Фактично, це "схрещення" крилатої ракети та високоточної керованої авіабомби. GLSDB дозволять ЗСУ тримати під прицілом радіус приблизно до Кримського перешийка та в глибині Донецької й Луганської областей.

Що відомо про передачу Україні бомб GMLRS