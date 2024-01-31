Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал 24 Каналу главные преимущества долгожданного оружия. По его словам, GLSDB – это не совсем бомба.
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"Она имеет разгонный блок как у М30 и М31 – это разгонные блоки для реактивных снарядов М142 HIMARS. Основной импульс они получают именно от этого блока, но боевая часть – действительно бомба планировочного типа. После того, как заканчивается топливо в разгонном блоке, она отделяется и может планировать еще на несколько десятков километров", – сказал Коваленко.
Основные характеристики
GLSDB – это малогабаритные высокоточные боеприпасы, созданные компанией Boeing совместно со шведским предприятием SAAB.
Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и ее можно корректировать. Бомба может пролететь какой-то объект, если через некоторое время его признают важным для уничтожения, она может вернуться и ликвидировать его.
Эти боеприпасы можно запускать с установок РСЗО HIMARS и M270 как и снаряды GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, которые уже были предоставлены Украине ранее.
Однако если GMLRS имеют дальность до 80 километров, то общее расстояние, которое могут преодолеть бомбы GLSDB более 150 километров. 70 – 80 километров из которых обеспечивается именно разгонным блоком от М30.
Вся остальная дистанция – это использование планировочного элемента от боевой части, которая примерно в 2,5 раза больше и значительно мощнее, чем от М142 HIMARS их снарядов М30 и М31.
Фактически, это "скрещение" крылатой ракеты и высокоточной управляемой авиабомбы. GLSDB позволят ВСУ держать под прицелом радиус примерно до Крымского перешейка и в глубине Донецкой и Луганской областей.
Что известно о передаче Украине бомб GMLRS
- Соединенные Штаты Америки впервые официально объявили о передаче Украине бомб GLSDB в начале февраля 2023 года. Впрочем, прежде чем отправить новую версию бомбы, которую можно запускать с воздуха, американским военным необходимо было ее испытать – и это заняло много месяцев.
- Вскоре издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США и трех других людей сообщило, что Украина может получить первую партию высокоточных наземных бомб GLSDB 31 января 2024 года.
- В то же время представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что передача бомб GLSDB состоится в рамках американской программы, которую финансирует Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI). Однако учитывая вопросы безопасности официальные лица США воздерживаются от уточнения дат поставок.