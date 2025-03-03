Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россия снова прибегает к информационным манипуляциям, обвиняя Европейский Союз в стремлении продолжить войну в Украине.

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Москва обвиняет Европу в продолжении войны

Глава МИД России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного введения европейских миротворцев в Украину для продвижения кремлевских требований о смене украинской власти.

Лавров заявил, что Европа якобы хочет подстрекать Украину к войне против России, а президент Владимир Зеленский пришел к власти благодаря "штыкам Запада".

Он также повторил классические российские нарративы об "угрозе" НАТО и "притеснениях" русскоязычных.

Аналитики ISW указывают, что Кремль пытается обострить разногласия между США и ЕС, чтобы получить уступки на предстоящих переговорах. Россия стремится расколоть Запад и подорвать поддержку Украины.