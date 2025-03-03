Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Росія знову вдається до інформаційних маніпуляцій, звинувачуючи Європейський Союз у прагненні продовжити війну в Україні.

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Москва звинувачує Європу в продовженні війни

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого введення європейських миротворців в Україну для просування кремлівських вимог про зміну української влади.

Лавров заявив, що Європа нібито хоче підбурити Україну до війни проти Росії, а президент Володимир Зеленський прийшов до влади завдяки "багнетам Заходу".

Він також повторив класичні російські наративи про "загрозу" НАТО та "утиски" російськомовних.

Аналітики ISW вказують, що Кремль намагається загострити розбіжності між США та ЄС, щоб отримати поступки на майбутніх переговорах. Росія прагне розколоти Захід та підірвати підтримку України.