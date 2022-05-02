Кремль готовится объявить мобилизацию 9 мая, – главный военный разведчик

В Кремле планировали до 9 мая захватить Донецкую и Луганскую область, но это не удается. Потому в этот день в России планируют объявить открытую мобилизацию.

Планы России до 9 мая

Об этом в интервью изданию заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.

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Главный военный разведчик подтвердил, что это произойдет 9 мая.

Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле у них есть в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации,

– сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что российские оккупанты планировали одержать победу на Донбассе до 9 мая, но этого точно не произойдет, потому что они не успевают.

"У них был главный срок – успеть до 24 апреля закончить "спецоперацию", они его полностью провалили. А вторая дата – это завершить хотя бы на Донбассе до 9 мая. Если они этого не сделают, это еще более усложнит политическую окраску всего процесса". Как будет Путин проводить этот парад? Что он будет говорить», – объяснил Буданов.

По его словам, Путин не может признать, что Россия проиграет Украине. Промытые пропагандой россияне этого не поймут, поэтому им нужно показать серьезного противника, чтобы оправдать свои военные неудачи.

Оккупанты демотивированы

Кирилл Буданов добавил, что российские военные совершенно демотивированы. Но они обязаны исполнять приказы и будут это делать.

Однако есть военная вертикаль, – им приходят команды, и они будут вынуждены их выполнять. Хочешь, не хочешь, есть приказ, и ты его будешь выполнять. Не выполняешь – садишься в тюрьму, много разных вариантов. Поэтому существенного значения их моральное состояние не имеет. Они будут выполнять приказ,

– сказал начальник главного управления разведки.

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