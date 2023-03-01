Очевидно, Кремль понял, что Соловьев и Скабеева "сдулись" и не самой плохой заменой для них будут экстрасенсы. Интересно, что программы, в которых "ясновидцы" предсказывают "победу" России и упадок Украины, смотрят миллионы граждан вражеского государства. Это свидетельствует о том, что уровень деградации общества соседней страны продолжает расти.

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"В информационной войне все средства хороши"

Приводя примеры использования "экстрасенсов" для продвижения пропаганды Кремля, можно упомянуть о ток-шоу "Малахов" от 12 декабря. В программе военный "ясновидец", якобы работавший в советской разведке генерал-лейтенант Алексей Савин, констатировал, что президент России стоит над всеми мировыми лидерами.

Мы были рады, насколько наш лидер Владимир Владимирович сильнее интеллектуально, в духовном плане сильнее (чем лидеры Европы и США – 24 Канал). Бог дал нам такого руководителя,

– сказал он.



Алексей Савин говорит такое, что на голову не налезает / Скриншот из российского ток-шоу

Кроме того, в эфире от 25 января 2023 года "астролог" Тамара Глоба предсказывала, что после лет тяжелых усилий работы Россия все же "добьется успеха". По ее словам, сейчас Запад пытается поставить Москву на колени.

Хотя сейчас другие страны и пытались задавить Россию, это нам идет на пользу. Потому что благодаря этому мы просыпаемся. Характер человека, живущего в России – это форма протеста. И как бы кто сейчас от нас ни отталкивался, очень многие к нам в итоге ринутся: и с бизнесом, и для того, чтобы жить в России,

– молола женщина.



Тамара Глоба "предсказывает", что якобы Россию ждет успех / Скриншот из российского ток-шоу

Также могут вызвать истерический смех слова другого гостя этой же программы – наследственного прорицателя из Чечни Айзена, "появление которого в этом мире предрекал сам Нострадамус". Он прямо-таки уверял, что "Россия – это не просто государство, а мессия, она и весь ее народ являются спасителями человечества". В то же время он призвал сплачиваться россиян вокруг Путина, чтобы вместе противостоять Сатане.

Беда придет оттуда, откуда не ждешь. Чтобы этого не произошло, нам необходимо всем сплотиться воедино против сатанинского зла. Нам, российскому многонациональному народу суждено было спасать человечество, сплачиваемся вокруг руководства,

– нес он в массы такой бред.

А его "коллега" – афганский "пророк-математик" Сидик Афган – в эфире уже другого телеканала кричал, что "цифры указывают" на то, что Зеленский продолжит тактику ядерного шантажа человечества. Хотя откуда у Украины должно взяться ядерное оружие, он почему-то не сказал.

Вместе с тем он заверил, что "США как большого государства не будет", а также "ЕС развалится, и произойдет это в период с 2027 по 2032 год".



Сидик Афган угрожает миру / Скриншот из эфира российского телеканала

Российские пропагандисты все никак не успокоятся

К этой теме вспомним анализ Института изучения войны, в котором говорится, что захватчики распространяют ложную информацию о "применении Украиной химического оружия". Это еще одно подтверждение того, что кремлевская пропаганда будет делать все, чтобы дискредитировать наше государство.

Собственно, такие вбросы – как и использование "экстрасенсов" – являются частью информационно-психологических операций, которые путинские СМИ пытаются проводить как со своим населением, так и с людьми за рубежом.



Как не поддаваться ИПСО оккупантов / Картинка 24 Канала