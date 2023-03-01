Очевидно, Кремль зрозумів, що Соловйов та Скабєєва "здулися" та не найгіршою заміною для них будуть екстрасенси. Цікаво, що програми, в яких "ясновидці" пророкують "пабєду" Росії та занепад України, дивляться мільйони громадян ворожої держави. Це засвідчує лише те, рівень деградації суспільства сусідньої країни продовжує зростати.

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"В інформаційній війні усі методи хороші"

Наводячи приклади використання "екстрасенсів" для просування пропаганди Кремля, можна згадати про ток-шоу "Малахов" від 12 грудня. В програмі військовий "ясновидець", генерал-лейтенант Олексій Савін, який нібито працював у радянській розвідці, констатував, що президент Росії стоїть над усіма світовими лідерами.

Ми були раді, наскільки наш лідер Владімір Владіморович сильніший інтелектуально, у духовному плані сильніший (за лідерів Європи та США – 24 канал). Бог дав нам такого провідника,

– сказав він.



Олексій Савін говорить те, що на голову не налазить / Скриншот з російського ток-шоу

Окрім того, в ефірі від 25 січня 2023 року "астрологиня" Тамара Глоба пророкувала, що після років важких зусиль роботи Росія все ж "досягне успіху". За її словами, зараз Захід намагається поставити Москву на коліна.

Хоч би зараз інші країни намагалися задавити Росію, це нам йде на користь. Тому що завдяки цьому ми прокидаємося. Характер людини, яка живе в Росії, – це форма протесту. І як би хто зараз від нас не відштовхувався, дуже багато хто до нас у результаті ринеться: і з бізнесом, і для того, щоб жити в Росії,

– молола жінка.



Тамара Глоба "пророкує", що нібито Росію чекає успіх / Скриншот з російського ток-шоу

Також можуть викликати істеричний сміх слова іншого гостя цієї ж програми – спадкового віщуна із Чечні Айзен, "появу якого на це світ передбачав сам Нострадамус". Він просто-таки запевняв, що "Росія це – не проста держава, а месія, вона і весь її народ є рятівником людства". Водночас він закликав гуртуватися росіян навколо Путіна, аби разом протистояти Сатані.

Біда прийде звідти, звідки не чекаєш. Щоб цього не сталося, нам необхідно всім згуртуватися воєдино проти сатанинського зла. Нам, російському багатонаціональному народу судилося рятувати людство, гуртуймось навколо керівництва,

– ніс він в маси таку маячню.

А його "колега" – афганський "пророк-математик" Сідік Афган – в ефірі вже іншого телеканалу кричав, що "цифри вказують" на те, що Зеленський продовжить тактику ядерного шантажу людства. Хоча звідки в України повинна взятися ядерна зброя, він чомусь не сказав.

Разом з тим він запевнив, що "США як великої держави не буде", а також "ЄС розвалиться, і станеться це у період від 2027 до 2032 року".



Сідік Афган погрожує світу / Скриншот з ефіру російського телеканалу

Російські пропагандисти все ніяк не заспокояться

До цієї теми згадаємо аналіз Інституту вивчення війни, у якому йдеться про те, що загарбники поширюють неправдиву інформацію про "застосування Україною хімічної зброї". Це є ще одним підтвердженням того, що кремлівська пропаганда робитиме усе, аби дискредитувати нашу державу.

Власне, такі вкиди – як і використання "екстрасенсів" – є частиною інформаційно-психологічних операцій, що путінські ЗМІ намагаються провадити, як і зі своїм населенням, так і з людьми за кордоном.



Як не піддаватися ІПСО окупантів / Картинка 24 Каналу