Несмотря на оккупацию Крыма и Донбасса, мол, в "официальном плане" никто под сомнение территориальную целостность не ставил. Об этом заявил прессекретар президента России Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал утверждение, согласно которым якобы нужно вернуться к границам между Россией и Украиной, когда создавали СССР.
Никаких официальных заявлений по этому поводу не было и нет,
– утверждает Песков.
Чиновник советует Украине не воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России. Якобы Путин в статье утверждал "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".
Статья Путина об Украине: что нужно знать
- Путин написал обещанную статью об Украине. На сайте президента России ее также опубликовали на украинском языке.
- Традиционно Путин использовал заезженные пропагандистские утверждения, искажая исторические факты.
- Путин заявил, что Украину якобы помогли создать большевики, фактически ограбив этим Россию.
- Лидер государства-агрессора снова говорил про "братские народы".
- Путин цинично сказал, что Россия якобы "сделала все, чтобы остановить братоубийство". При этом глава Кремля проигнорировал тот факт, что в течение 7 лет войны российские наемники убили тысячи украинских военных.