Несмотря на оккупацию Крыма и Донбасса, мол, в "официальном плане" никто под сомнение территориальную целостность не ставил. Об этом заявил прессекретар президента России Дмитрий Песков.

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Песков прокомментировал утверждение, согласно которым якобы нужно вернуться к границам между Россией и Украиной, когда создавали СССР.

Никаких официальных заявлений по этому поводу не было и нет,

– утверждает Песков.

Чиновник советует Украине не воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России. Якобы Путин в статье утверждал "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".

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