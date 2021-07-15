Попри окупацію Криму та Донбасу, мовляв, в "офіційному плані" ніхто під сумнів територіальну цілісність не ставив. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До речі Стаття Путіна містить усі ключові імперські скрепи
Пєсков прокоментував твердження, відповідно до яких нібито потрібно повернутися до кордонів між Росією та Україною, коли створювали СРСР.
Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає,
– стверджує Пєсков.
Чиновник радить Україні не сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії. Буцімто Путін у статті стверджував "в цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи".
Стаття Путіна про Україну: що треба знати
- Путін написав обіцяну статтю про Україну. На сайті президента Росії її також опублікували українською мовою.
- Традиційно Путін використовував заїжджені пропагандистські твердження, перекручуючи історичні факти.
- Путін заявив, що Україну начебто допомогли створити більшовики, фактично пограбувавши цим Росію.
- Лідер держави-агресора знову говорив про "братські народи".
- Путін цинічно сказав, що Росія начебто "зробила усе, щоб спинити братовбивство". При цьому очільник Кремля проігнорував той факт, що протягом 7 років війни російські найманці вбили тисячі українських військових.