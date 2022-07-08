Для того чтобы понять, какое сейчас празднование в москве из-за отставки Бориса Джонсона, достаточно включить российские каналы. Об этом 24 каналу заявил публицист Андрей Пионтковский.

Важно "Почему вы начали войну": лаврову на саммите G20 объявили бойкот и задали важный вопрос

Однако, по его мнению, вряд ли россияне сыграли в этом какую-нибудь роль. Это внутриполитические разборки.

"В Великобритании это (российское – 24 канал) лобби слабее всего. В США это лобби – очень серьезное. Во Франции и Германии его возглавляют лидеры государств", – отметил Пионтковский.

Великобритания играет выдающуюся роль в консолидации Западного мира по поддержке Украины. Уверен, что они будут это продолжать делать,

– сообщил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что мы должны всегда помнить, какую решающую роль в мобилизации Западного общества, особенно США, сыграл Борис Джонсон. Он противодействовал огромному кремлевскому лобби.

Пионтковский об отставке Джонсона: смотрите видео

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Также он покинул пост лидера Консервативной партии. Об этом глава британского правительства сообщил 7 июля во время обращения. Он поблагодарил британцев и не забыл в своей речи и об Украине.