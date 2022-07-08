Для того, щоб зрозуміти, яке зараз святкування в москві через відставку Бориса Джонсона, достатньо включити російські канали. Про це 24 каналу заявив публіцист Андрій Піонтковський.

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Проте, на його думку, навряд чи росіяни зіграли в цьому якусь роль. Це внутрішньополітичні розбірки.

"У Великій Британії це (російське – 24 канал) лобі найслабше. В США це лобі – дуже серйозне. У Франції та Німеччині його очолюють лідери держав", – зазначив Піонтковський.

Велика Британія грає видатну роль в консолідації Західного світу щодо підтримки України. Впевнений, що вони будуть це продовжувати робити,

– повідомив Андрій Піонтковський.

Він додав, що ми повинні завжди памʼятати, яку вирішальну роль в мобілізації Західного суспільства, особливо в США, зіграв Борис Джонсон. Він протидіяв величезному кремлівському лобі.

Піонтковський про відставку Джонсона: дивіться відео

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Також він покинув пост лідера Консервативної партії. Про це глава британського уряду повідомив 7 липня під час свого звернення. Він подякував британцям та не забув у своїй промові й про Україну.