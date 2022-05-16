Кремль не знает, что делать с оккупированными территориями: в МВД назвали 3 сценария

Все планы россиян в войне против Украины потерпели крах. Теперь враг начинает думать над тем, в какой сложной ситуации оказался и как из нее выходить.

Россияне пытаются ввести на оккупированных территориях свои правила и законы. Впрочем, четкого плана, что делать дальше, у врага нет.

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Планы России по оккупированным территориям

Как рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко, сейчас у Кремля нет понимания того, что ему делать с оккупированными территориями. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.

У врага был план на 24 февраля, когда он начал войну против Украины, но украинские армия и народ сломали все их замыслы, поэтому оккупанты не знают, что делать дальше.

Враг рассматривает три варианта: оставить какие-то "Херсонские народные республики", сделать аннексию и присоединить к России или создать какое-то квазигосударство и пытаться играть в восстановление Советского Союза,

– сказал Денисенко.

В Кремле мнения по поводу дальнейших действий разделились. Мнения об аннексии заглушили протесты тех, кто еще надеется на переговорный процесс и выход России из войны хоть с какой-то возможностью сотрудничать с цивилизованным миром.

Кроме того, Россия очень боится навредить Китаю, у которого на повестке дня стоит Тайвань. Оккупанты не хотят добавлять в коалицию Запада еще такого мощного союзника. Враг не принял ни одного четкого решения и решил ждать, как дальше будет развиваться ситуация.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Необычайно сложная ситуация в заблокированном Мариуполе. Стало известно о резком росте смертности среди гражданских: их жизни уносят не только обстрелы рашистов, но и ослабленный из-за голода иммунитет, стрессы и тяжелые санитарные условия при полном отсутствии медицинской помощи. Даже несмотря на это, оккупанты не пускают в город украинские гуманитарные грузы.

Донецк остался без воды. Виновны во всем россияне – они отправили на войну против Украины всех работников водоканала. Враг также мобилизует учителей и всех, кому может дать оружие в руки и заставить воевать.

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