Такое предположение высказали в Институте ведения войны. Специалисты полагают, что кремлевская верхушка стремится взять под контроль информационное пространство.

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Кремль пытается бороться с внешней и внутренней критикой

В ISW сообщают, что российская Госдума может уже до конца года рассмотреть законопроект, позволяющий государству регулировать деятельность социальных сетей, онлайн-кинотеатров, поисковых систем и интернет-маркетплейсов. Тогда правительство сможет полностью или частично блокировать участие конкретных пользователей, которые будут "нести риск" для интересов государства.

Некоторые российские военные блоггеры уже отреагировали на законопроект и назвали его очередной спекуляцией. В Институте изучения войны объясняют, что такие притеснения Кремля, являются попыткой противодействовать внутренним и внешним источникам инакомыслия.

ФСБ, в свою очередь, подписала указ о перечне военной и военно-технической деятельности, распространение которой "может быть использовано против безопасности России". Вероятно, такими манипуляциями верхушка пытается заставить военных блоггеров и критикующих руководство за провальное ведение войны замолчать.

Российские чиновники, вероятно, стремятся консолидировать цензурные меры, чтобы расправиться с распространенностью иностранных и внутренней критики, применяя законодательное давление,

– заключают в ISW.

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Для сохранения своего режима Путин готов терпеть некоторую критику

Исследователи ISW пишут, что, вероятно, Путин отдает себе отчет в том, что россияне постепенно теряют веру в его заявления. Российскому диктатору очень важно, чтобы была определенная группа людей, поддерживающих войну в Украине.

Путин даже готов терпеть критику военных блоггеров, чтобы удержать режим. Однако будут ли они верны своему президенту, если тот продолжит терпеть неудачи на фронте – это вопрос, на который в Институте изучения войны пока не дают ответа.

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