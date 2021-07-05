Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он предположил, что российские власти и дальше будут цепляться за остатки "своей мнимой империи".
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Путин превзошел пределы предыдущих выступлений
По словам Пионтковского, во время "прямой линии" с народом Путин в своих высказываниях в отношении стран постсоветского пространства превзошел все пределы предыдущих выступлений.
В частности, глава Кремля отметил, что они оторвали у них огромные куски территории, которые Россия укрепляла своими ресурсами на протяжении веков.
Имперцы в Кремле поняли, что потеряли все, кроме Украины и Беларуси,
– подчеркнул публицист.
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Прямая линия Путина: коротко
- В России 30 июня состоялась "прямая линия" Владимира Путина с народом.
- Во время этого российский президент отметился антиукраинским заявлением. В частности, он отметил, что россияне и украинцы ничем не отличаются.
- Путина также беспокоит то, что украинскую территорию якобы осваивают иностранные военные. Он назвал это "фундаментальной вещью".
- По словам главы Кремля, Украиной управляют другие страны. Он считает, что это США и частично Германия и Франция.