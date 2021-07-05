Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он предположил, что российские власти и дальше будут цепляться за остатки "своей мнимой империи".

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Путин превзошел пределы предыдущих выступлений

По словам Пионтковского, во время "прямой линии" с народом Путин в своих высказываниях в отношении стран постсоветского пространства превзошел все пределы предыдущих выступлений.

В частности, глава Кремля отметил, что они оторвали у них огромные куски территории, которые Россия укрепляла своими ресурсами на протяжении веков.

Имперцы в Кремле поняли, что потеряли все, кроме Украины и Беларуси,

– подчеркнул публицист.

Обратите внимание! Александр Лукашенко в апреле встретился с Владимиром Путиным. После этого самопровозглашенный президент заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью 2021 года.

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