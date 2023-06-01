Об этом говорится в анализе профессионалов Института исследования войны. Там предполагают, что Кадыров не спешит привлекать свои войска к наступательным действиям в Украине, несмотря на ультранационалистические заявления.

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ISW также наблюдала за силами Кадырова, действовавших как полицейские силы в тылу на Юге Украины. Сам Кадыров также утверждал, что по состоянию на 8 мая в Чечне находились 3300 военнослужащих полка "Север-Ахмат"

Кадыров, может быть, консервировал свои силы заместо того, чтоб выслать их на фронт. Ограниченное участие чеченских подразделений на фронте может свидетельствовать о том, что Кадыров не спешит привлекать свои войска к наступательным действиям в Украине.

– говорится в отчете ISW.

Кадыровцев уже перебросили на Марьинское направление

Аналитики указывают, что Кадыров заявил 31 мая, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. Он также сказал, что чеченские подразделения должны начать "активные боевые действия" и "уволить ряд населенных пунктов".

Кадыров добавил, что чеченский спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление к юго-западу от Донецка. Кроме того, Министерство обороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" проводят наступательные операции на Марьинском направлении.

Также аналитики добавляют: если заявления Кадырова о том, что в Украине находится 7000 их боевиков, близки к правде, его силы не смогут успешно провести несколько крупных наступательных операций.

Заметим, что ранее Кадыров рассмешил сеть очередным заявлением. На этот раз он угрожал Киеву, делая это верхом на танке Т-72. Мол, это гораздо лучшая машина, чем эти ваши американские Abrams. Но такие заявления так называемого главы Чечни лишь курят на смех.