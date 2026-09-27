Путин знает, что происходит: как долго еще Россия сможет поддерживать "московские понты"

Российские власти продолжают создавать для внутренней аудитории картину якобы контролируемой войны и скорой победы, хотя сама система уже испытывает последствия затянувшегося противостояния. В то же время не стоит ожидать, что накопившиеся проблемы автоматически приведут Россию к быстрому краху.

Украинский журналист и бывший корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему не верит в версию о том, что от Путина скрывают реальное положение дел, и от чего зависит, как долго Кремль еще сможет поддерживать свои "московские понты".

Путин понимает, что происходит

Версия о том, что российский диктатор якобы не знает о потерях, проблемах в экономике или ударах по российским объектам, Цимбалюка не убеждает. Определенная манипуляция информацией вокруг Путина возможна, однако он считает, что она не меняет общего понимания ситуации самим главой Кремля.

У него не так много вариантов. Они же играют в игру, которая называется "московские понты". А московские понты, если бы светились, то Москва была бы вторым Лас-Вегасом,

– сказал журналист.

Для российской системы важно поддерживать ощущение, что война якобы развивается по плану. Именно поэтому внутри страны продолжают создавать картину скорой победы, даже если реальные результаты не соответствуют таким заявлениям.

Они делают вид, что выигрывают войну. Они делают вид, что вот еще чуть-чуть – и через две-три недели они захватят Киев. Создают эту реальность для того, чтобы россияне сильно не нервничали,

– пояснил Цимбалюк.

При этом Путин не сталкивается с необходимостью регулярно отчитываться перед обществом за невыполненные обещания или результаты войны. Это позволяет Кремлю дольше поддерживать нужную ему информационную картину.

На пропаганду денег пока хватает

Продолжительность этой модели зависит не только от пропаганды, но и от того, продолжает ли сама российская система получать ресурсы. Цимбалюк обратил внимание, что нефть до сих пор продается, а денег, даже если их стало меньше, хватает для поддержания государственной машины.

Пока система работает, нефть, как бы то ни было, продается. Деньги у них есть, может, меньше, но на пропаганду хватает,

– подчеркнул он.

Отдельные признаки истощения в России уже заметны. В качестве примера журналист привел появление женщин-водителей автобусов в российских областных центрах вместо мужчин, однако предостерег от вывода, что сама система уже находится на грани краха.

Не стоит думать, что они там на грани какого-то обвала. Они стали беднее, но это же не означает, что они там при смерти или что-то в этом роде,

– сказал Цимбалюк.

Поэтому конкретной даты возможного экономического коллапса России он не называет. Насколько долго Кремль сможет поддерживать нынешнюю модель, будет зависеть прежде всего от уровня давления на российскую систему.

Цимбалюк объяснил, что на самом деле знает Путин: смотрите видео