Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он считает, что сейчас Украина может быть спокойной.
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"Кремль пугает. Надо понимать, что того масштаба вооружения и сил, которые он накапливает на нашей границе, по утверждению моих коллег, военных аналитиков – недостаточно для ведения полномасштабных боевых действий", – заверил Краев.
Он предположил, что это гибридная сила, направленная на усиление террористов на временно оккупированных территориях Украины. Также это может быть сделано для проведения провокаций среднего и малого масштаба.
Если мы говорим о полноценном противостоянии с НАТО – военном или нет – по состоянию на середину января Россия не готовится к такому сценарию.
Россия, по словам Краева, планирует ограниченный характер собственных провокаций и агрессии.
Краев о возможной новой агрессии России: смотрите видео
Возможное новое наступление России
- Британское издание The Guardian опубликовало собственную карту, согласно которой Россия может напасть на Украину с 6 разных направлений.
- Если открытое вторжение произойдет – военные действия будут самыми масштабными с 2003 года. Тогда силы Запада вторглись в Ирак.
- В то же время сама Россия начала перебрасывать к границам военные вертолеты. Это сигнал, что подготовка к потенциальному нападению продолжается.
- В Госдепе США заявили, что вместе с союзниками применят "болезненные" санкции, если Россия решится напасть на Украину.