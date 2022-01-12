Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він вважає, що наразі Україна може бути спокійною.

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"Кремль лякає. Треба розуміти, що того масштабу озброєння і сил, які він накопичує на нашому кордоні, за твердженням моїх колег, військових аналітиків, – не достатньо для ведення повномасштабних бойових дій", – запевнив Краєв.

Він припустив, що це гібридна сила, націлена на посилення терористів на тимчасово окупованих територіях України. Також це можуть робити для проведення провокацій середнього і малого масштабу.

Якщо ми говоримо про повноцінне протистояння з НАТО – військове чи ні – станом на середину січня Росія не готується до такого сценарію. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Наразі Росія, за словами Краєва, планує обмежений характер власних провокацій та агресії.

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