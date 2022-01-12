США можуть запровадити один пакет заходів, а ЄС із союзниками зроблять паралельні кроки. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Важливо Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини, – Нуланд

США консультуються щодо санкцій

Ці кроки будуть не однаковими, але також болючими для Росії, оскільки у ЄС та США різні економічні ризики. Вашингтон вже проводить консультації з партнерами та союзниками.

Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях – починаючи з президента,

– зауважила Нуланд.

Що цьому передувало

Росія ще з осені стягує війська до українських кордонів. За даними Міноборони, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів та на окупованих територіях.

Згодом наша розвідка заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

Захід, зокрема, США одразу відреагували на події та попередили Москву про серйозні санкції. Говорили навіть про відключення Росії від системи SWIFT.

Під час перемовин Росії та США у Женеві Держдеп підтвердив, що Вашингтон накладе санкції на ключові російські установи. Це станеться у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

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