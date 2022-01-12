США можуть запровадити один пакет заходів, а ЄС із союзниками зроблять паралельні кроки. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Важливо Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини, – Нуланд
США консультуються щодо санкцій
Ці кроки будуть не однаковими, але також болючими для Росії, оскільки у ЄС та США різні економічні ризики. Вашингтон вже проводить консультації з партнерами та союзниками.
Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях – починаючи з президента,
– зауважила Нуланд.
Що цьому передувало
- Росія ще з осені стягує війська до українських кордонів. За даними Міноборони, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів та на окупованих територіях.
- Згодом наша розвідка заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
- Захід, зокрема, США одразу відреагували на події та попередили Москву про серйозні санкції. Говорили навіть про відключення Росії від системи SWIFT.
- Під час перемовин Росії та США у Женеві Держдеп підтвердив, що Вашингтон накладе санкції на ключові російські установи. Це станеться у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.
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