Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что в определенной степени это изменение тактики, потому что раньше пропагандисты имели указание не преуменьшать успехи ВСУ.

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Сочиняют масштабы потерь Сил обороны

Отмечают, что российский диктатор Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни их воины уничтожили 39 единиц бронетехники из 50, которые украинские войска использовали для интенсивных штурмов на Запорожском направлении.

По словам Путина, российские войска также уничтожили 60% совершавшего эти штурмы украинского личного состава, а также 40% украинских пилотов боевой авиации в этом районе.

Аналитики ISW подчеркнули, что Путин ранее заявлял, что российские войска уничтожили невероятное количество техники во время украинских контрнаступательных операций, но цифры по поводу атак Украины, которые он озвучивает в последние дни, откровенно указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.

Какова цель Кремля

В институте отметили, что российские "военкоры" представляют информацию о том, что армия России уничтожили десятки единиц украинской бронетехники как доказательство того, что украинское контрнаступление "пробуксовывает".

Освещение Кремлем и российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает инструкцию Кремля, предписывающую российским СМИ не умалять потенциал успешных украинских контрнаступательных операций,

– говорится в обзоре.

Важно ! Аналитики резюмировали, что усиленное изображение украинского контрнаступления как неудачной операции свидетельствует о том, что политика Кремля по освещению войны направлена на усиление усилий продвижение себя как эффективного руководителя военных действий.

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