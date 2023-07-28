Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що певною мірою, це зміна тактики, бо раніше пропагандисти мали вказівку не применшувати успіхів ЗСУ.

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Вигадують масштаби втрат Сил оборони

Зазначають, що російський диктатор Володимир Путін заявив 27 липня, мовляв, за останні дні їх вояки знищили 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська використовували для інтенсивних штурмів на Запорізькому напрямку.

За словами Путіна, російські війська також знищили 60% українського особового складу, який здійснював ці штурми, а також 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі.

Аналітики ISW наголосили, що Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість техніки під час українських контрнаступальних операцій, але цифри щодо атак України, які він озвучує в останні дні, відверто вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.

Яка мета Кремля

В інституті зауважили, що російські "воєнкори" подають інформацію про те, що армія Росії знищили десятки одиниць української бронетехніки як доказ того, що український контрнаступ "пробуксовує".

Висвітлення Кремлем і російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій,

– йдеться в огляді.

Важливо! Аналітики резюмували, що посилене зображення українського контрнаступу як невдалої операції свідчить про те, що політика Кремля щодо висвітлення війни спрямована на посилення зусиль з просування себе як ефективного керівника військових дій.

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