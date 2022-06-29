Кремль вывел на поле битвы главный резерв, – Омельченко о "Газпроме" и шантаже ЕС

Кремль хочет заставить европейские страны отказаться от помощи Украине и наложения санкций на Россию. Для этого Путин прибег к уже привычному для себя делу – шантажу.

Так, он вывел на поле битвы свой главный резерв – "Газпром". По состоянию на сегодняшний день поставки российского газа сократились почти втрое. Об этом 24 каналу сказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Игра идет "ва банк",

– заметил он.

Кремль готов на все

Руководство России готово приложить максимум усилий, чтобы европейцы отказались от эмбарго. "Они готовы пожертвовать репутацией "Газпрома" и страны, а также снизить ее доходы", – отметил Омельченко.

Он добавил, что кремлевские управленцы рассчитывают на угрозу заморозки ЕС, повышение цены и остановку экономики. Если же Европа придерживается своего плана, "Газпром" может полностью прекратить подачу газа по всем маршрутам. "И к этому нужно быть готовыми. Риски нулевого транзита по территории Украины чрезвычайно высоки", – заверил директор энергетических программ центра Разумкова.

Европе нужно наконец слезть с "газпромовской иглы"

Безусловно, отказ от российского газа будет нелегким. По словам Омельченко, в долгосрочной перспективе Европейский Союз все же сможет преодолеть этот кризис. Так, уже заключены контракты на поставки газа из США, Катара, Норвегии, Израиля. Кроме того, сокращается потребление путем повышения энергоэффективности.

"ЕС принял соответствующую программу по замещению российского газа Fit for 55", – сказал Омельченко.

Fit for 55 – это амбициозный план Еврокомиссии по практическому применению стратегии декарбонизации и направления ЕС на путь сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Программа была представлена 14 июля 2021 года.

Ожидается, что к 2024 году Европейский Союз сможет отказаться от поставок газа из государства-агрессора. Правда, такие страны как Словакия или Чехия могут сделать это к 2027 году.

Важно, чтобы Европа наконец отказалась от "газпромовской иглы", которую попробовала еще во времена Брежнева и Вилли Брандта. "Когда ты сидишь на этом наркотике 50 лет, слезть в один момент очень сложно. Но я уверен, что Европа преодолеет этот барьер", – сказал Омельченко.

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