Россия продолжает использовать ядерную риторику для того, чтобы запугать союзников Украины. Таким образом государство-агрессор пытается препятствовать поставке военной помощи нашей стране.

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"Уникальное стратегическое оружие"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 4 ноября, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты". Он добавил, что его страна обеспечила себе безопасность на "десятилетие" благодаря "уникальному стратегическому оружию", то есть гиперзвуковым ракетам.

Кроме этого, в России обещают принять "все необходимые военно-технические меры пресечения" в ответ на модернизацию США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия. Эксперты ISW считают, что Кремль часто ссылается на свой ядерный потенциал, пытаясь "отказать" Запад от предоставления Украине новых пакетов военной помощи.

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