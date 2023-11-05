Росія продовжує використовувати ядерну риторику для того, аби залякати союзників України. У такий спосіб держава-агресорка намагається перешкоджати постачанню військової допомоги нашій країні.
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"Унікальна стратегічна зброя"
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він додав, що його країна забезпечила собі безпеку на "десятиліття" завдяки "унікальній стратегічній зброї", тобто гіперзвуковим ракетам.
Крім цього, у Росії обіцяють вжити "всіх необхідних військово-технічних запобіжних заходів" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35, які є носіями ядерної зброї. Експерти ISW вважають, що Кремль часто посилається на свій ядерний потенціал, намагаючись "відмовити" Захід від надання Україні нових пакетів військової допомоги.
Путін не готовий до переговорів
- Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.
- Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свободу. Водночас немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.
- Аналітики Інституту вивчення війни не бачать жодних ознак того, що Росія готова до ведення добросовісних переговорів.