Политолог, кандидат политических наук Иван Преображенский в эфире 24 Канала объяснил, что это типичный российский стиль. Сначала максимально завысить ставки, а затем отступить от части требований.

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Манипуляции Кремля не имеют меры

Например, появилась публикация, в которой отмечается, что Владимир Путин, по словам некоторых источников, на встрече с Дональдом Трампом якобы согласился не претендовать на те украинские территории, которые ему не удалось захватить – в частности части Донецкой и Луганской областей, а также областные центры Херсон и Запорожье.

Путин убедил Трампа, что это – значительная уступка, и американская сторона подала это так, будто Россия отказывается от претензий на "свои" территории. Но какие же они "свои",

– отметил Иван Преображенский.

Он добавил, что сейчас в центре обсуждения – вопрос о возможном признании Крыма российским. Это – условное, но символически важное достижение для Владимира Путина. Даже если для официального решения Трампу нужна поддержка Конгресса США, достаточно, чтобы такое публичное лицо, как Трамп, признало российский суверенитет над Крымом.

Российская пропаганда скажет: "В Крыму был референдум – так же, как в Запорожской области. Чем русскоязычные крымчане отличаются от запорожцев? Мы их защищаем. Признали Крым – признавайте и другие регионы",

– подчеркнул Преображенский.

Также он отметил, что Кремль теряет чувство меры и начинает требовать все больше. Это уже не просто попытка манипуляции Трампом – они публично озвучивают свои минимальные планы, которые не меняются. На самом деле речь идет о деукраинизации власти в Украине и установлении марионеточных пророссийских правительств.