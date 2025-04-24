Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что один закон приняли в 2014 году, второй – уже во время президентства Трампа. Относительно санкций, то во втором документе тоже есть определенные правила для президента США.

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Может ли Трамп самостоятельно признать Крым российским и снять санкции

Политолог-американистка заметила, что мир уже видел пример, когда президент США "отбирал" территории. Так, в 2020 году Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, чтобы нормализовать отношения Марокко с Израилем. Между тем в ООН выступали против этого и большинство стран не признали эти территории.

В американском законодательстве никогда не была закреплена идея о независимости Западной Сахары. С Крымом же ситуация другая – Трамп фактически противоречит американскому закону.

С 2014 года Конгресс неоднократно принимал двухпартийные резолюции о признании Крыма украинским. Приняли акт поддержки Украины, где черным по белому написано о непризнании Крыма за Россией, есть фраза о поддержке территориальной целостности Украины,

– подчеркнула она.

В это время президентом США был Барак Обама. Даже, если бы Трамп хотел его обвинить, не получилось бы. Ведь во время его первого президентства в 2017 году тоже приняли интересный закон по Крыму. В документе говорится о том, что США никогда не признают незаконную аннексию полуострова Россией или отделение любой части украинской территории путем военной силы.

Эти 2 документа дают четкую законодательную базу. Это напрямую касается нынешней ситуации,

– подчеркнула Филиппенко.

Более того, в последней декларации также есть информация о том, как президент США должен действовать по санкций. Трамп должен предоставить Конгрессу четкое объяснение перед тем, как самостоятельно снять санкции с России. Конгресс может принять такое решение или же отвергнуть предложение в течение 30 дней.

Напомним, что журналисты Bloomberg сообщили, что США могут ослабить санкции против Москвы в случае длительного прекращения огня. Кроме того, для мирного соглашения Вашингтона Киев должен был бы отказаться от вступления в НАТО.