Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що один закон прийняли у 2014 році, другий – вже під час президентства Трампа. Щодо санкцій, то у другому документі теж є певні правила для президента США.

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Чи може Трамп самостійно визнати Крим російським й зняти санкції

Політолог-американістка зауважила, що світ вже бачив приклад, коли президент США "відбирав" території. Так, у 2020 році Трамп визнав суверенітет Марокко над Західною Сахарою, щоб нормалізувати відносини Марокко з Ізраїлем. Тим часом в ООН виступали проти цього і більшість країн не визнали ці території.

В американському законодавстві ніколи не була закріплена ідея щодо незалежності Західної Сахари. З Кримом же ситуація інша – Трамп фактично перечить американському закону.

З 2014 року Конгрес неодноразово приймав двопартійні резолюції щодо визнання Криму українським. Прийняли акт підтримки України, де чорним по білому написано про невизнання Криму за Росією, є фраза про підтримку територіальної цілісності України,

– наголосила вона.

В цей час президентом США був Барак Обама. Навіть, якби Трамп хотів його звинуватити, не вийшло б. Адже під час його першого президентства у 2017 році теж прийняли цікавий закон щодо Криму. У документі мовиться про те, що США ніколи не визнають незаконну анексію півострова Росією чи відділення будь-якої частини української території шляхом військової сили.

Ці 2 документи дають чітку законодавчу базу. Це напряму стосується теперішньої ситуації,

– підкреслила Філіппенко.

Ба більше, в останній декларації також є інформація про те, як президент США повинен діяти щодо санкцій. Трамп мав би надати Конгресу чітке пояснення перед тим, як самостійно зняти санкції з Росії. Конгрес може прийняти таке рішення або ж відкинути пропозицію протягом 30 днів.

Нагадаймо, що журналісти Bloomberg повідомили, що США можуть послабити санкції проти Москви в разі тривалого припинення вогню. Крім того, для мирної угоди Вашингтону Київ мав би відмовитись від вступу в НАТО.