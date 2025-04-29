Політолог, кандидат політичних наук Іван Преображенський в ефірі 24 Каналу пояснив, що це типовий російський стиль. Спочатку максимально завищити ставки, а потім відступити від частини вимог.

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Маніпуляції Кремля не мають міри

Наприклад, з'явилася публікація, у якій зазначається, що Владімір Путін, за словами деяких джерел, на зустрічі з Дональдом Трампом нібито погодився не претендувати на ті українські території, які йому не вдалося захопити – зокрема частини Донецької та Луганської областей, а також обласні центри Херсон і Запоріжжя.

Путін переконав Трампа, що це – значна поступка, і американська сторона подала це так, ніби Росія відмовляється від претензій на "свої" території. Але які ж вони "свої",

– зазначив Іван Преображенський.

Він додав, що зараз у центрі обговорення – питання про можливе визнання Криму російським. Це – умовне, але символічно важливе досягнення для Владіміра Путіна. Навіть якщо для офіційного рішення Трампу потрібна підтримка Конгресу США, достатньо, щоб така публічна особа, як Трамп, визнала російський суверенітет над Кримом.

Російська пропаганда скаже: "У Криму був референдум – так само, як у Запорізькій області. Чим російськомовні кримчани відрізняються від запоріжців? Ми їх захищаємо. Визнали Крим – визнавайте й інші регіони",

– наголосив Преображенський.

Також він зауважив, що Кремль втрачає відчуття міри та починає вимагати дедалі більше. Це вже не просто спроба маніпуляції Трампом – вони публічно озвучують свої мінімальні плани, які не змінюються. Насправді йдеться про деукраїнізацію влади в Україні та встановлення маріонеткових проросійських урядів.