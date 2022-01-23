О сюжетах, которые стали самыми популярными за неделю – узнайте дальше.

К теме Будет быстрый ответ: США предупредили Россию о вторжении

Кремль угрожает оружием

В ходе переговоров относительно гарантий безопасности в Европе российские дипломаты заявили, что американская сторона должна готовиться к компромиссам. В настоящее время Кремль угрожает разместить свои ракеты на Кубе и в Венесуэле.

Как Россия может у всех под носом разместить ядерные ракеты: смотрите видео

Ветеран АТО попал в нелепую ситуацию

Украинский воин Игорь Галушка приобрел за государственные деньги квартиру в доме, который застройщик обещал сдать еще два года назад. Однако строительство не завершили якобы из-за решения суда. Теперь объект обещают сдать к 2024 году.

Ветеран АТО Игорь Галушка попал в непонятную ситуацию: смотрите видео

Ситуация на Донбассе

Российские боевики на Донбассе ужесточают обстрелы украинских позиций. В частности, они снова бомбят Станицу Луганскую. Режим тишины там длился 2 года. В последний раз оккупанты открыли огонь днем, когда армейцы этого не ожидали.

Пророссийские боевики продолжают провокации: смотрите сюжет

"Мажор" остался под стражей

26 октября 2021 года автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний водитель, врезался в Chevrolet. В результате столкновения погиб 58-летний водитель. 19 января в Краснозаводском суде Харькова его оставили под стражей.

Харьковского "мажора" оставили под стражей: смотрите видео

Неделя донорского единства

В Херсоне ко Дню Соборности Украины устроили уникальную акцию. В областном центре крови прошла неделя донорского единства. К сожалению, желающих сдать кровь сейчас единицы, поэтому доноров катастрофически не хватает.

В Херсоне новорожденных спасают доноры, которые "под угрозой вымирания": смотрите видео