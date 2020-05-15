Кремль устраивает, когда дилетант оглядывается на рейтинг, – Казарин

Владимир Зеленский стал президентом третьего лагеря украинцев – инертного большинства. Того самого большинства, которое ранее субъектности не имело. Шестой президент страны апеллировал не к полюсам, а к середине – инертной, молчаливой и в значительной степени деидеологизированной.

И уже не инертная часть примыкала к полюсам, а наоборот – выходцы из идейных полюсов примыкали к большинству. Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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По его словам, именно поэтому в окружении президента есть представители как лагеря Майдана, так и выходцы из лагеря антимайдана. Все они решили, что смогут навязать шестому президенту страны свой собственный порядок. А заодно – понятийный аппарат, программу действий и картинку реальности.

"Впрочем, стартовые позиции здесь явно неравны. Потому что пророссийский сценарий вовсе не сводится к тому, чтобы президент говорил на языке антимайдана. Кремль и его украинских союзников вполне устроит максимальное ослабление Украины. Например, хаос, кризис управления, снос институтов, нарушение обязательств перед донорами", – подчеркнул Казарин.

В условиях, когда во главе страны находится дилетант – продавать ему простые решения всегда легче, чем сложные. Если, к тому же, дилетант оглядывается на рейтинг – это только упрощает задачу. В этом смысле проукраинский лагерь и пророссийский сочетаются между собой как строительная бригада и диверсионный отряд. Ломать не строить – а потому первым будет всегда сложнее, чем другим,

– убежден журналист.

Он добавил, Украина могла думать, что свой главный экзамен она сдала в 1991 году, потом – что это произошло в 2014 году.

"Но, судя по всему, каденция Владимира Зеленского станет очередной пересдачей на аттестат зрелости. Пристегнитесь, мы в зоне турбулентности", – сказал Казарин.

Смотрите полное видео блога Павла Казарина "Грани правды" за 15 мая 2020 года