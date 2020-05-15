Кремль влаштовує, коли дилетант озирається на рейтинг, – Казарін

Володимир Зеленський став президентом третього табору українців – інертної більшості. Тої само більшості, яка раніше суб'єктності не мала. Шостий президент країни апелював не до полюсів, а до середини – інертної, мовчазної і в значній мірі деідеологізованої.

І вже не інертна частина примикала до полюсів, а навпаки – вихідці з ідейних полюсів примикали до більшості. Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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За його словами, саме тому в оточенні президента є представники як табору Майдану, так і вихідці з табору Антимайдану. Всі вони вирішили, що зможуть нав'язати шостому президенту країни свій власний порядок. А заодно – понятійний апарат, програму дій і картинку реальності.

"Втім, стартові позиції тут явно нерівні. Тому що проросійський сценарій зовсім не зводиться до того, щоб президент говорив на мові Антимайдану. Кремль і його українських союзників цілком влаштує максимальне ослаблення України. Наприклад, хаос, криза управління, знесення інститутів, порушення зобов'язань перед донорами", – підкреслив Казарін.

В умовах, коли на чолі країни перебуває дилетант – продавати йому прості рішення завжди легше, ніж складні. Якщо, до того ж, дилетант озирається на рейтинг – то це лише спрощує завдання. У цьому сенсі проукраїнський табір і проросійський поєднуються між собою як будівельна бригада і диверсійний загін. Ламати не будувати – а тому першим буде завжди складніше, ніж другим,

– переконаний журналіст.

Він додав, Україна могла думати, що свій головний іспит вона здала в 1991 році, потім – що це сталося в 2014 році.

"Але, судячи з усього, каденція Володимира Зеленського стане черговою перездачею на атестат зрілості. Пристебніться, ми в зоні турбулентності", – сказав Казарін.

Дивіться повне відео блогу Павла Казаріна "Грані правди" за 15 травня 2020