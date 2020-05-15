Обережно, турбулентність: каденція Зеленського стане черговою перездачею на атестат зрілості
Проросійський сценарій зовсім не зводиться до того, щоб президент говорив на мові антимайдану. Кремль і його українських союзників цілком влаштує максимальне ослаблення України. В умовах, коли на чолі країни перебуває дилетант – продавати йому прості рішення завжди легше, ніж складні.
Рейтинги Зеленского и гул соцсети
В 2014 году у страны появилось виртуальное вече. Фейсбук стал главной социальной сетью страны. Чиновники создавали аккаунты, вступали в споры и отвечали на комментарии. В соцсетях выдавали ярлыки на княжение, срывали погоны и проводили референдумы о доверии. За симпатии боролись, критику оспаривали, а лояльность сети считалась главным социальным капиталом.Спустя 6 лет все изменилось. Зеленский уже год в президентском кресле – и уровень онлайн-критики лишь растет. Детальнее об этом – читайте в блогу "Грани правды" на 24 канале.
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К изначально ничего не ждавшим сторонникам повестки суверенитета добавились разочарованные сторонники реформ. После зачистки Кабмина они перешли в оппозицию – и теперь их голоса звучат в общем хоре возмущения. Но этот синхронный неодобрительный гул соцсети никак не коррелирует с социологией.
Вопреки ожиданиям рейтинг Зеленского не рухнул. Если его предшественники теряли за первый год от трети до половины своих избирателей, то с шестым президентом все иначе. В 2020 году в первом туре за него готовы проголосовать 42% определившихся избирателей, в то время как год назад таких было лишь 30% с небольшим. Вопреки карантину, кризису и критике.
Як змінювався рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 каналу
Привычная нам часть фейсбука оказалась страшно далека от народа. И вся эта ситуация ставит перед нами два вопроса.
Первый вопрос: кто теперь говорит в стране от лица нации
Вопрос совершенно непраздный. Он напрямую касается самых разных ожиданий, которые есть в лагере оппонентов Зеленского. Например, ожиданий третьего Майдана. Любое восстание – это всегда оспаривание легитимности. Схватка за право выступать от лица народа. Революционеры могут быть в численном меньшинстве, но если их публичная легитимность выше, чем легитимность власти – это дает им шанс. Власть должна утратить поддержку. Потерять доверие. Лишиться рейтинга. Только тогда она теряет право на применение силы и начинает напоминать узурпатора.
Восстание не может быть успешным, если оно не выступает от имени нации. Главная проблема любых ожиданий, связанных с третьим Майданом, состоит именно в том, что Зеленскому доверяют 57%, а не доверяют – лишь 37%. Баланс его публичного рейтинга превратит любое восстание в путч, а любых революционеров – в мятежников.
Те, кто ждет добровольной отставки Зеленского, рискуют споткнуться о те же цифры. Если Зеленский лишится должности (по доброй воле или состоянию здоровья) – то, с таким уровнем поддержки и доверия, уже на следующий день он станет "украинским кеннеди". Эдаким Диоклетианом, который предпочел выращивать капусту вместо того, чтобы править Римом.
Если Зеленский лишится должности – на следующий день станет "украинским кеннеди" / Фото Getty Images
Оппонентам Зеленского как раз впору желать максимально долгого правления шестого президента. Чтобы груз ошибок снижал его рейтинг, общество разочаровывалось в собственном выборе, а страна – делала выводы из иллюзий образца 2019 года. В противном случае социология доверия к нему будет отлита в бронзе, топонимике и коллективной памяти.
Второй вопрос – не менее важен: какая она – нация?
Мы привыкли считать, что Украина состоит
- из проукраинского лагеря,
- из пророссийской оппозиции,
- из инертного большинства.
За сердца последних шло сражение во время любой избирательной кампании. Побеждал тот, кому удавалось убедить массы положить электоральные гирьки на свою чашу весов. Когда с этой задачей справлялся проукраинский лагерь – побеждал Виктор Ющенко. Когда инертное большинство связывало надежды на лучшую жизнь с пророссийским вектором – триумфатором становился Виктор Янукович.
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Эти качели за последние 30 лет стали привычным элементом реальности. Всякий раз президентские выборы становился референдумом о будущем. Регулярно во втором туре состязались восток и запад. Все изменилось в прошлом году. Владимир Зеленский стал президентом третьего лагеря. Того самого украинского большинства, которое ранее субъектности не имело. Шестой президент страны апеллировал не к полюсам, а к середине. Инертной, молчаливой и, в значительной степени, деидеологизированной.
Кремль устроит максимальное ослабление
Уже не обыватель примыкал к полюсам, а наоборот – выходцы из идейных полюсов примыкали к большинству. А потому в окружении президента есть представители как лагеря майдана, так и выходцы из лагеря антимайдана. Все они решили, что смогут навязать шестому президенту страны свою собственную повестку. А заодно – понятийный аппарат, программу действий и картинку реальности.
Впрочем, стартовые позиции тут явно неравны. Потому что пророссийский сценарий вовсе не сводится к тому, чтобы президент говорил на языке антимайдана. Кремль и его украинских союзников вполне устроит максимальное ослабление Украины. Например, хаос, кризис управления, снос институтов, нарушение обязательств перед донорами.
В условиях, когда во главе страны находится дилетант – продавать ему простые решения всегда легче, чем сложные. Если, вдобавок, дилетант оглядывается на рейтинг – то это лишь упрощает задачу. В этом смысле проукраинский лагерь и пророссийский сочетаются между собой как строительная бригада и диверсионный отряд. Ломать не строить – а потому первым будет всегда сложнее, чем вторым.
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Украина могла думать, что свой главный экзамен она сдала в 1991 году. Затем – что это случилось в 2014 году. Но, судя по всему, каденция Владимира Зеленского станет очередной пересдачей на аттестат зрелости. Пристегнитесь, мы в зоне турбулентности.
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