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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?

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      Ніколи не кажи ніколи
      Ніколи не кажи ніколи / Sonya Koshkina

      Найбільш безнадійна справа – це будувати прогнози.

      Кто семь лет назад верил в войну с Россией? В аннексию Крыма и оккупацию Донбасса? "Вторжение" было словом из лексикона маргиналов. Все остальные верили в Будапештский меморандум и способность Ахметова защитить свои интересы.

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      Кто в середине 2013-го поверил бы, что Янукович исчезнет через полгода? Две трети страны не готовы были выходить на протесты, оппозиция не могла собрать массовый митинг, а вся интрига крутилась вокруг 2015-го и перспективы второго тура.

      Кто в самом начале Майдана поверил бы в президентство Порошенко? Лидерами были Яценюк, Тягнибок и Кличко – и в этом триумвирате не было лишних мест. Победа Петра Алексеевича выглядела настолько же невероятной, как и реинкарнация Юлии Владимировны.

      Сравнительно недавно мы восхищались Семеном Семенченко и Надеждой Савченко. Если бы кому-то пришло в голову рассказать в момент их взлета о том, какое будущее их ждет – его бы распяли.

      И уж совсем проигрышное дело – рассказывать нам самим трехлетней давности о том, кто станет шестым президентом страны. В это не поверил бы и сам будущий шестой.

      Ничто не чересчур. Ничто не слишком. В нашей реальности не бывает "смелых прогнозов". Мы соревнуемся в допущениях – а потом наступает будущее и ломает наши песчаные замки. Мы привыкли твердить ритуальное "все как всегда", но на деле нет никакого "всего" и нет никакого "всегда". Ангелы и демоны меняются местами, кумиры становятся антигероями, а красные линии рисуют лишь для того, чтобы было что перешагнуть.

      Причем, так было не всегда. Сравнительно недавно украинская реальность напоминала тягучий бразильский сериал. В котором события случаются редко, а вместо действий – разговоры. Чтобы не запутаться в именах и событиях, достаточно было покупать еженедельную газету.

      Все изменилось шесть лет назад. В тот самый момент, когда на смену "бразильскому мылу" в нашу реальность пришли правила "Игр престолов".

      В этой реальности гибнут люди. В этой реальности властвует интрига. Мы привыкаем к мысли, что жизнь – не линейна, что судьба не оперирует категорией "справедливость", что подлецы способны на ситуативное добро, а герои – на не менее ситуативное зло.

      Здесь уже не получается расслабиться. Пропущенные серии чреваты тем, что ты не поймешь сюжет. Достаточно выпасть на месяц – чтобы потом гадать, кто все эти люди и куда делись прежние.

      Никто не линеен. Большинство персонажей не описать в несколько строк. Каждый меняется ежедневно – и всякий раз меняет наше к себе отношение. Кем был для нас Игорь Коломойский в 2014 году? Кем мы считали Илью Киву в 2015-м? Как менялось наше отношение к Михеилу Саакашвили в 2016?

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      В наших зигзагах слабо угадывается преемственность. Еще хуже – логика. Линейных сценариев больше нет – а у персонажей нет монополии на добро и зло. Сюжет не гарантирует нам неизбежной победы, а реальность убеждает в том, что миром правят не идеалы, а интересы.

      Те, кого мы сегодня считаем героями – завтра могут изменить свое амплуа. Те, кто кажутся нам фаворитами – завтра могут уйти в небытие. Нынешние пророки станут шутами, а фрики могут оказаться провидцами. Никто ни на что не обречен – и единожды выписанные биографии есть только у мертвецов.

      И мы вряд ли догадываемся, какое будущее нас ждет через год.

      Источник: Крым.Реалии

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Публікації Ігор Коломойський Війна на Донбасі Міхеїл Саакашвілі Анексія Криму Віктор Янукович Надія Савченко Петро Порошенко
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