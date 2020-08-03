Россияне поверили, что "победить Украину" означает то же самое, что "победить фашизм". Однако война на территории другого государства не может идти на пользу российскому обществу, скорее, наоборот.

Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" на 24 канале рассказал журналист Денис Казарин. По его словам, "Кремль сегодня воюет не только с Украиной. Он к тому же воюет с Россией и ее будущим".

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"Даже если пофантазировать, что Россия добьется своего – что будет дальше? Как крах Украины связан с благополучием России? Кому вообще пришло в голову, что война на территории другого государства пойдет на пользу российскому обществу?", – сказал он.

Интересно, в Кремле действительно думают, что каждая новая эскалация в Украине идет России на благо? Что мир будет аплодировать решительности Кремля? И что если завтра российские танки будут стоять подо Львовом – Россия от этого выползет из кризиса?,

– отметил Казарин.

По его словам, продолжение войны для России будет означать только изоляцию, экономический крах и бегство капитала, рост цен, увольнения и безработицу.

"Вы думаете, что "Брат-2" – это продолжение "Брата"? Нет. Сперва вы рассказываете всем о своем моральном превосходстве, а затем просыпаетесь в мире братков и заказных убийств", – добавил журналист.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды" на 24 канале: