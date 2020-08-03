Росіяни повірили, що "перемогти Україну" означає те ж саме, що "перемогти фашизм". Однак війна на території іншої держави, не може йти на користь російському суспільству, швидше, навпаки.

Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" на 24 каналі розповів журналіст Денис Казарін. За його словами, "Кремль сьогодні воює не тільки з Україною. Він до того ж воює з Росією і її майбутнім".

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"Навіть якщо пофантазувати, що Росія доб'ється свого – що буде далі? Як крах України пов'язаний з благополуччям Росії? Кому взагалі прийшло в голову, що війна на території іншої держави піде на користь російському суспільству?", – сказав він.

Цікаво, в Кремлі і справді думають, що кожна нова ескалація в Україні йде Росії на благо? Що світ буде аплодувати рішучості Кремля? І що якщо завтра російські танки стоятимуть у Львова – Росія від цього виповзе з кризи?,

– зазначив Казарін.

За його словами, продовження війни для Росії означатиме лише ізоляцію, економічний крах і втечу капіталу, зростання цін, звільнення і безробіття.

"Ви думаєте, що "Брат-2" – це продовження "Брата"? Ні. Спершу ви розповідаєте всім про свою моральну перевагу, а потім прокидаєтеся в світі "братків" і замовних вбивств", – додав журналіст.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди" на 24 каналі: